Ostergewinnspiel 2022: Tag 12

Im kooperativen Multiplayer dürfen dabei bis zu vier SpielerInnen in einer Firma gemeinsam zur Tat schreiten, um im Team ihre Routen in der Stadt zu planen, neue Busse in die Flotte des Unternehmens zu integrieren und natürlich auch gemeinsam ihre selbst erstellten Linien abzufahren.

Im neuesten Ableger der Simulation erwartet euch nicht nur der umfangreichste und fortschrittlichste Fuhrpark der Seriengeschichte – mit zahlreichen offiziell lizenzierten und liebevoll nachgebildeten Bussen weltweit bekannter Marken und Hersteller, könnt ihr zudem im Einzel- oder Multiplayer-Modus wahlweise in der fiktiven US-amerikanischen Metropole „Angel Shores“ oder der europäisch inspirierten Stadt „Seaside Valley“ eigene Nahverkehrsunternehmen gründen, euer Können als BusfahrerIn unter Beweis stellen und eure Firma zum Erfolg führen.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2022 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Fliegt über 20 Flugzeuge in einer frei erkundbaren Welt oder probiert 50 spannende und abwechslungsreiche Missionen aus – vom Transportflug bis zu dramatischen Rettungseinsätzen. Gründet außerdem eine eigene Fluggesellschaft und fliegt als PilotIn zu Metropolen wie New York, London, Vereinigte Arabische Emirate und 18 weiteren Destinationen. Fliegt die beliebtesten Flugzeugmodelle wie Jumbo Jets, Wasserflugzeuge oder einen Militär-Jet mit realistisch gestalteten 3D-Cockpits. Erlebt anspruchsvolle Wetterbedingungen und versucht in diesem Flugsimulator-Spiel Dein Flugzeug bei einem Triebwerksausfall sicher zu landen.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 12.4.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

