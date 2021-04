Ostergewinnspiel 2021: Tag 16

Der HD 560 S ist maßgeschneidert für alle, die eine Melodie in all ihren Details verstehen wollen, vom Aufnahmestudio bis zur Audiodatei. Handelsübliche Kopfhörer liefern aufgrund ihres angepassten Klangbildes eine technische Interpretation des jeweiligen Songs. Der HD 560S hingegen zeigt, wie ein Titel tatsächlich klingt: Er bietet natürlichen, detailgetreuen Sound, der linear bis in die tieferen Bässe wiedergegeben wird. Seine offenen Ohrmuscheln ermöglichen eine natürliche Ausbreitung der Schallwellen und die angewinkelten Schallwandler erzeugen, ähnlich wie in einem sorgfältig eingerichteten Tonstudio, eine optimale Hörposition. Für ausgedehnte Hörsitzungen sind Kopfhörer erforderlich, die bequem sind oder – besser noch – sich anfühlen, als wären sie gar nicht da. Das ultraleichte Gehäuse des HD 560 S sorgt so für ungestörten Hörgenuss. Das offene, ohrumschließende Design ermöglicht nicht nur natürlichen Klang: Die belüftete Ohrmuschel bleibt kühl und berührt die Ohren des Trägers nicht einmal. Die Velours-Ohrpolster umschließen das Ohr vollständig und ermöglichen damit ein angenehmes Langzeit-Hören.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2021 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Kartenspiele bis hin zu Video-Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 16.4.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

