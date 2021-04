Ostergewinnspiel 2021: Tag 14

Die GM-180 verfügt über eine 6-Tasten-Konfiguration, wobei jede einzelne Taste ideal positioniert ist, um alle Funktionen, die du für den Sieg benötigst, mit den Fingerspitzen zu erreichen. Die texturierten Seitenflächen sorgen für einen bequemen und präzisen Griff, während der Dongle im geschickt versteckten Staufach untergebracht werden kann. Das moderne Design mit RGB-Hintergrundbeleuchtung integriert sich stilvoll in alle Setups.

Die optische Maus GM-180 von NACON verfügt über 30 Stunden Akkulaufzeit für maximalen drahtlosen Spielkomfort. Sie ist das perfekte PC-Zubehör für GamerInnen, die viel unterwegs sind. Wählt die drahtlose Maus GM-180 von NACON und befreit euch von störendem Kabelgewirr. Mit 4 DPI-Empfindlichkeitsstufen (800-2200), die mit einem einzigen Mausklick ausgewählt werden können, bietet diese neue Maus all die Präzision, die ihr braucht, um in euren bevorzugten FPS/TPS-Spielen euer Können zu zeigen. Mit einem wiederaufladbaren Micro-USB-Akku ermöglicht sie es euch, bis zu 30 Stunden unbeschwert zu spielen.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 13.4.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!