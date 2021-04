Ostergewinnspiel 2021: Tag 11

Der neue Titel thematisiert eine packende Verschwörung auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in den 80er Jahren. In der fiktiven Story der Kampagne müssen die Spieler ein Komplott vereiteln, das jahrzehntelang geplant wurde. Es droht, das globale Machtgefüge ins Wanken zu bringen und den Lauf der Geschichte für immer zu verändern. Das Spiel bietet die nächste Generation des Online-Multiplayer-Kampfes mit einem Arsenal an Waffen und Ausrüstung aus der Zeit des Kalten Krieges auf einer Vielzahl verschiedener Maps und Modi. Black Ops Cold War liefert außerdem einen neuen kooperativen Zombies-Überlebenskampf.

Call of Duty Black Ops Cold War

Neue Fähigkeiten? Check. Mehr spielbare Charaktere? Logisch. Andere Dimensionen? Keine Frage. Übertriebene Bosse? Klar. Abgefahren wie immer? Worauf du deine Jeans-Shorts wetten kannst. Hä? Sowas gibt’s? Nicht in diesem Universum! Crash Bandicoot 4: It’s About Time setzt auf alte Stärken und erzeugt mit behutsamen Änderungen ein spaßiges Jump and Run in 2.5D.

