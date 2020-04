Ostergewinnspiel 2020: Tag 9

Dank des neuen Knochen-Sprachsensors nehmen die FreeBuds 3 die individuellen Knochenschwingungen im Gehörgang wahr und sorgen für eine Stimmübertragung in nie dagewesener Präzision. Außerdem wird für vollkommen intuitive Steuerung gesorgt: Mit einem Doppeltipp auf den rechten Kopfhörer ganz einfach Musik abspielen oder umschalten. Ein zweimaliges Tippen auf den linken Kopfhörer aktiviert die automatische Geräuschunterdrückung und beim Ablegen der Kopfhörer wird die Wiedergabe automatisch pausiert.

Ein Symbol für die Liebe zum perfekten Sound: Die FreeBuds 3 überzeugen nicht nur mit kristallklarem Sound und automatischer Geräuschunterdrückung, sondern auch mit ihrem modernen und stilvollen Design. Der hochempfindliche, dynamische 14mm-Treiberist bis ins kleinste Detail optimiert und lässt jeden Klang in seiner ursprünglichen Brillanz erstrahlen. Dank des komplexen Basses in beiden Kopfhörern kommt echte Tonstudio-Atmosphäre auf.

Die Huawei FreeBuds 3 sind ein kabelloser Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Genießt einen neuen intelligenten Sound mit dem Kirin A1 Prozessor, der Umgebungsgeräusche in Echtzeit und ein bionisches Design für maximalen Komfort sorgt. Die neuen FreeBuds 3 Ohrhörer sind erstaunlich zu hören und zu sehen. Inspiriert von der Natur ist das symmetrische Tragetasche, das unglaublich auffällig ist, und kompakt genug, um in der Hosentasche, Handtasche oder überallhin zu verstauen. In Schwarz und Weiß erhältlich.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2020 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Angefangen von Gadgets über Video-Games bis hin zu Animes ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wieviele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 9.4.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!