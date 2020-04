Ostergewinnspiel 2020: Tag 8

Monopoly Voice Banking beeindruckt mit dem interaktiven Banking-Zylinder und dessen Lichtern und Sounds. Der Zylinder wickelt per Sprachsteuerung den kompletten Geldverkehr ab und Mr. Monopoly wird durch seine interaktiven Antworten lebendig. Er weiß stets die Kontostände aller SpielerInnen, so dass sich keiner um Geldzahlungen oder Karten kümmern muss. Er antwortet auf Fragen und reagiert auf Befehle. Sagt man zum Beispiel „Schlossallee kaufen”, führt er den Kauf selbstständig aus und das Spiel geht weiter. Auch bei Monopoly Voice Banking ist das Ziel, um den Spielplan zu ziehen und am Spielende der/die Spieler/in mit dem meisten Geld und dem höchsten Grundstückswert zu sein!

Am 19.3. war der Monopoly Day und diesen wollen wir heute nachfeiern. Das Spielprinzip von Monopoly ist allen Menschen bekannt, weshalb wir die Klassik- und die Junior-Variante wohl gar nicht mehr vorstellen müssen. Unzählige Familienabende wurden damit schon weltweit bestritten. Mit Monopoly Voice Banking bietet allerdings einen ganz neuen Twist.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2020 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Angefangen von Gadgets über Video-Games bis hin zu Animes ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wieviele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 8.4.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!