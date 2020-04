Ostergewinnspiel 2020: Tag 2

Der Widerstand hat Zombie-Hitler besiegt und ihn in die Hölle verbannt – doch die Toten erheben sich erneut und sie sind hungriger als je zuvor. Setzt den alternativen Verlauf der Zombie Army Trilogy fort, in neuen, riesigen Levels und enthüllt einen finsteren Plan, der die Überlebensbrigade durch ganz Italien und darüber hinaus führt. Kämpft in mit Leichen übersäten Kanälen gegen die Mächte der Dunkelheit, überlebt in einem Zombie-Zoo und reist an dunkle, unbeschreibliche Ort, die noch nie zuvor von Menschen erblickt wurden – überlebt, um die Geschichte zu erzählen!

In diesem grauenhaften Shooter von den Machern von Sniper Elite 4 kehren Hitlers Horden zurück! Abscheuliche, übersinnliche Feinde, epische Waffen und eine neue, grauenvolle Kampagne für 1 bis 4 SpielerInne warten auf euch im Europa der 1940iger Jahre. Ihr kämpft gegen den Weltuntergang durch die Untoten und um die Menschheit zu retten.

Wir bedanken uns bei Sold Out für die Unterstützung bei unserem Ostergewinnspiel.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2020 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Angefangen von Gadgets über Video-Games bis hin zu Animes ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

