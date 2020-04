Ostergewinnspiel 2020: Tag 15 – Wir machen weiter

Der ehemalige Soldat Saichi Sugimoto muss sich nach seiner Rückkehr nach Hokkaido mit Goldschürfen durchschlagen. Trotz Japans Sieg über Russland ist er nur mit seinem Beinamen „der Unsterbliche“ entlohnt worden. Dennoch kann er nicht so recht an das Gerücht eines viele Kilo schweren Goldschatzes der Ainu glauben. Er soll von einem Mann versteckt worden sein, der im Gefängnis von Abashiri eingesperrt wurde und die Körper von 24 Mitinsassen als Hinweis mit Tätowie­rungen versah. Erst als ihn das Ainu-Mädchen Asirpa vor einem Bärenangriff rettet und die Geschichte vom Gold der Ainu bestätigt, macht sich Sugimoto mit ihr auf die Suche. Doch auch andere haben längst die Spur des Goldes aufgenommen – getrieben von Gier und Mordlust …Mit seinen authentischen Ainu-Darstellungen, dem schrägen Humor und einigen heftigen Gewaltausbrüchen dringt die Abenteuerserie Golden Kamuy aus dem Studio Geno tief bis unter die Haut.

