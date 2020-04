Ostergewinnspiel 2020: Tag 14 – Wir machen weiter

Auf Timebox-Evo ist die Pixel-Art so einfach und mit voller Freude zu schaffen. Ihr könnt ein Bild wählen und es echtzeitig in ein Pixel-Art-Design umwandeln. Oder ihr könnt Multianzeigen-Pixel-Art erstellen und sie schwenken, um einen Kinoeffekt zu erzielen. Außerdem ist es auch möglich Pixel-Art-Animation auf dem Timebox-Evo zu erschaffen. Werdet einer der Millionen von Nutzern in der hauseigenen Online Pixel-Art Galerie & Community. Werke teilen, Designs von den anderen liken und euren Lieblingskünstlern folgen und die Designs auf eurer Timebox-Evo nutzen.

Wir bedanken uns bei be Divoom für die Unterstützung bei unserem Ostergewinnspiel.

Nutzt den Ditoo zum Einschlafen und Aufwachen. Last euch vom smarten Alarm sanft wecken oder profitiere von der Sleep-Aid-Funktion, bei der euch eine speziell kalibrierte Beleuchtung und Alpha-Wellen beim Einschlafen helfen. Der Ditoo hat noch weitere Funktionen, die den Alltag erleichtern, darunter SMS-Benachrichtigungen, Tagesplaner und mehr.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wieviele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 14.4.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!