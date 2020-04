Ostergewinnspiel 2020: Tag 1

Erlebt mit Mario ein gewaltiges, weltumspannendes 3D-Abenteuer und nutzt seine unglaublichen neuen Fähigkeiten! Sammelt Monde als Treibstoff für das Luftschiff und rettet Prinzessin Peach vor Bowser, der Heiratspläne schmiedet! Auf seiner Odyssee treffen der quirlige Italiener und seine lebhafte Kopfbedeckung auf allerlei bizarre Wesen und Welten. Altbekannte Mario-Szenarien wie Gletscher und Wüsten wechseln sich mit gänzlich neuen Gegenden wie der Menschenstadt New Donk City oder gruseligen, mittelalterlichen Burgruinen ab. Auch Reminiszenzen an ältere Super Mario-Titel wie Super Mario 64 oder –Sunshine sind da zu finden. Dabei gleicht keines der Königreiche den Anderen auch nur Ansatzweise.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2020 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Angefangen von Gadgets über Video-Games bis hin zu Animes ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Eine neue Generation von Pokémon wird für die Nintendo Switch erscheinen. Werde ein Pokémon Trainer und Teil einer neuen Reise in der neuen Galar-Region! Wähle eines von 3 Partner-Pokémon: Chimpep, Hopplo oder Memmeon . In diesem völlig neuen Abenteuer wirst du neuen und bekannten Pokémon antreffen indem du sie fängst, um sie kämpfst oder handelst. Dabei wirst du neue Umgebung und Stories entdecken. Mach dich bereit für das nächste Pokémon Abenteuer mit der Pokémon Schwert und Pokémon Schild Edition.

Stelle im Battle Royale für 99 Spieler dein Tetris-Können unter Beweis! Diese Online-Version des Spieleklassikers hat es in sich! 99 Spielende treten gegeneinander an – bis am Ende ein Sieger oder eine Siegerin feststeht. Fans dürfen sich auch auf Online-Events freuen.

