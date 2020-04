Oscar-Kriegsdrama 1917 ab 28.5.2020 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt von Sam Mendes‘ Kriegdrama 1917 verpasst haben – Universal Pictures bringt 1917 am 28.5.2020 zeitgleich als limitiertes Blu-ray Steelbook, limitiertes 4K Ultra HD+Blu-ray Steelbook und limitiertes 4K Ultra HD+Blu-ray Digibook in den Handel.

Worum geht’s?

Sam Mendes (unter anderem bekannt für Skyfall, Spectre, American Beauty) ermöglicht durch seinen visionären Stil einen modernen Blick auf den ersten Weltkrieg.

Auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkrieges erhalten die beiden britischen Soldaten Schofield (George MacKay aus Captain Fantastic) und Blake (Dean-Charles Chapman aus Game of Thrones) einen nahezu unmöglichen Auftrag. In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen sie sich tief ins Feindesgebiet wagen und eine Nachricht überbringen, die verhindern soll, dass hunderte ihrer Kameraden in eine tödliche Falle geraten – darunter auch Blakes eigener Bruder.

Für die herausragende Leistung wurde „1917“ vielfach ausgezeichnet, u.a. bei den Golden Globe Awards 2020 als Bester Film – Drama (Sam Mendes) sowie für die Beste Regie (Sam Mendes); bei den 92nd Academy Awards Oscar 2020 für die Beste Kamera (Roger Deakins), den Besten Ton (Mark Taylor & Stuart Wilson) sowie die Besten visuellen Effekte (Guillaume Rocheron, Greg Butler und Dominic Tuohy); bei den British Academy Film Awards 2020 mehrfach gekrönt, darunter ebenfalls als Bester Film, für die Beste Regie (Sam Mendes) und die Beste Kamera (Roger Deakins).