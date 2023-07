Oscar-Film The Whale ab 27.7.2023 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die The Whale im Kino verpasst haben – PLAION PICTURES bringt den Oscar-Streifen mit Brendan Fraser am 27.7.2023 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray in den Handel.

Was erwartet euch?

Für die beste Performance seiner Karriere gab es die höchste Auszeichnung der Filmbranche: Oscar-Gewinner Brendan Fraser (DIE MUMIE) frisst, würgt, kämpft, schluchzt und quält sich im 135 Kilo schweren Fatsuit durch den Film, liefert eine nuancierte Darstellung, die jede Facette des menschlichen Daseins abdeckt. Kultregisseur Darren Aronofsky (BLACK SWAN) beschreibt seinen faszinierenden Film als “Übung in Empathie”. Tatsächlich erweist sich das Drama über die Suche nach Liebe und die Kraft der Vergebung als tief berührender und universaler Appell an die Menschlichkeit.

Der Freitod seines Partners hatte bei Charlie zu einer selbstzerstörerischen Fresssucht geführt. Jetzt wiegt der Literaturprofessor 300 Kilo, sein Blutdruck steigt ins Unermessliche – laut seiner Krankenschwester Liz hat er nicht mehr lange zu leben. Dass er vor acht Jahren Frau und Kind wegen dieses Mannes verließ, nagt an ihm. Seine Chance auf Versöhnung sieht Charlie gekommen, als eines Tages seine Tochter Ellie vor der Tür steht. Doch der fettleibige Vater stößt bei dem tief verletzten Teenager nur auf Ablehnung. Wird das Mädchen ihm je vergeben können?