Oral-B iO Kids Stitch Edition Test: High-Tech-Reinigung im Disney-Gewand

Die Bürste kombiniert dabei die typischen Drehbewegungen des Rundkopfes mit diesen Vibrationen. Für Kinder im Wechselgebiss ist das ideal, da die Borsten auch in die Nischen zwischen wackeligen Milchzähnen und neu durchbrechenden bleibenden Zähnen gelangen. Die Reinigung wirkt im Vergleich zur Handzahnbürste wesentlich gründlicher, ohne dass das Kind mit viel Kraft schrubben muss.

Der größte Unterschied zu klassischen elektrischen Zahnbürsten für Kinder ist das Antriebssystem. Während ältere Modelle oft laut ratterten und grobe Bewegungen ausführten, arbeitet die iO-Serie mit einem magnetischen Linearantrieb. Dieser leitet die Energie direkt in die Borstenspitzen und erzeugt feine Mikrovibrationen. Das Ergebnis ist ein deutlich sanfteres und leiseres Putzerlebnis, was besonders für sensorisch empfindliche Kinder ein großer Vorteil ist.

Wer Kinder hat, kennt wohl die täglichen Diskussionen im Badezimmer rund ums Zähneputzen – Warum? Sind wir schon fertig? etc. Mit der iO Kids Stitch Edition schließt Oral-B die Lücke zwischen professioneller Zahnreinigung und kindgerechter Motivation. Im Kern handelt es sich um eine angepasste Version der modernen Magnet-Technologie, die nun auch ab sechs Jahren zugänglich ist. Ob mir die iO Kids Stitch Edition gefallen hat, verrät mein Test.

Drei Modi für wackelige Angelegenheiten

Die Stitch Edition bietet drei verschiedene Reinigungsstufen. Der Modus „Super Sensitiv“ ist besonders hervorzuheben. Er ist so sanft eingestellt, dass er selbst bei schmerzempfindlichem Zahnfleisch oder frisch ausgefallenen Zähnen genutzt werden kann. Der „Sensitiv“-Modus bietet eine mittlere Intensität, während die „Tägliche Reinigung“ für die normale Pflege gedacht ist. Diese Abstufung ist sinnvoll, da sich die Bedürfnisse im Mundraum von Sechs- bis Zwölfjährigen ständig ändern.

Ein wichtiges Sicherheitsfeature ist die integrierte Andruckkontrolle. Viele Kinder drücken aus Gewohnheit zu fest auf. Das Handstück erkennt dies und reduziert sofort die Geschwindigkeit, um das Zahnfleisch zu schützen. Ein Lichtring am Griff signalisiert zudem optisch, ob der Druck gerade richtig, zu schwach oder zu stark ist. So lernen kleine Anwender:innen spielerisch die richtige Technik, ohne dass die Erzieher:innen ständig korrigierend eingreifen müssen.

Motivation durch Design und App

Natürlich spielt die Optik bei einer Kinderzahnbürste eine Hauptrolle. Das hellblaue Design mit dem populären Disney-Charakter Stitch kam bei meiner Kleinen hervorragend an. Zum Lieferumfang gehören zudem verschiedene Aufkleber, mit denen die Kinder ihr Handstück individualisieren können. Solche Kleinigkeiten sorgen dafür, dass das Gerät als „eigenes“ Spielzeug wahrgenommen wird, was die Akzeptanz erhöht.

Die eigentliche Magie findet jedoch auf dem Smartphone oder Tablet statt. Über Bluetooth lässt sich die Bürste mit der Disney Magic Timer App verbinden. Während des Putzens wird ein digitales Bild freigekratzt – je länger das Kind putzt, desto mehr wird vom Bild sichtbar. Nach zwei Minuten gibt es virtuelle Belohnungen und Sticker. In der Praxis führt das dazu, dass die meisten Kinder die empfohlene Putzdauer ohne Murren einhalten. Eltern können über ein Portal zudem verfolgen, wie regelmäßig und gründlich geputzt wurde.

Hier geht’s zur App im App-Store

Hier geht’s zur App im Google Play Store

Handhabung, Akku und Pflege

Das Handstück ist ergonomisch gut geformt und rutschfest, sodass es auch in kleineren Händen sicher liegt. Der verbaute Lithium-Ionen-Akku ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber alten Akku-Technologien. Er hält bei zweimal täglicher Nutzung etwa 10-15 Tage durch. Die Ladezeit ist mit rund 16 Stunden allerdings recht lang. Es empfiehlt sich daher, die Bürste einmal pro Woche über Nacht auf die Ladestation zu stellen.

Ein kritischer Punkt bei der iO-Serie ist die Hygiene. Durch die Bauweise der Magnetbürsten gibt es im Inneren des Bürstenkopfes und am Übergang zum Handstück Hohlräume, in denen sich Wasser und Zahnpastareste sammeln können. Wenn man die Bürste nach dem Putzen einfach nur nass wegstellt, kann sich dort Schimmel bilden. Es ist daher unerlässlich, dem Kind beizubringen, den Bürstenkopf nach jedem Gebrauch abzuziehen, beide Teile abzuspülen und kurz abzutrocknen. Eine stehende Lagerung an einem gut belüfteten Ort verhindert Feuchtigkeitsprobleme effektiv.