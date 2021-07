Opus: Echo of Starsong Trailer und kostenlose Demo veröffentlicht

Das Indie-Spiel-Studio Sigono hat einen Opus: Echo of Starsong Gameplay-Trailer zusammen mit der ersten kostenlosen Demo des Spiels auf Steam (hier geht’s zur Demo) veröffentlicht. Das Spiel ist nach Opus: The Day we Found Earth und Opus: Rocket of Whispers der dritte Teil der preisgekrönten Opus-Serie, der noch in diesem Jahr für PC über Steam veröffentlicht wird.

Bevor wir euch mehr über das Spiel verraten, gleich mal der neue Opus: Echo of Starsong Gameplay-Trailer: