Operation Stahlross – Der zweite The Divison 2 Raid kommt am 30. Juni

Ubisoft gab heute bekannt, dass „Operation Stahlross“, der lang ersehnte zweite 8-SpielerInnen-Raid in der Tom Clancy’s The Division 2, weltweit ab dem 30. Juni um 9 Uhr spielbar sein wird.

Operation Stahlross – Darum gehts:

Operation Stahlross ist ein kostenloses Inhaltsupdate für alle BesitzerInnen von The Division 2 und der Erweiterung Warlords of New York. In diesem Raid betreten die Division AgentInnen eine Gießerei, in der die True Sons neue Waffen herstellen, während sie einen Plan ausarbeiten, um ihre Kontrolle über Washington D.C. wiederherstellen zu können. Für diese Herausforderung werden Teamwork und die Fähigkeiten selbst der erfahrensten AgentInnen auf die Probe gestellt.

SpielerInnen, die durch das Spielen von The Division 2: Die Warlords von New York (hier gehts zu unserem Test) Level 40 erreicht haben, können an diesem Raid teilnehmen. SpielerInnen, die die Basisversion von The Division 2 besitzen, können an der Level 30 Version von Operation Stahlross teilnehmen, die am 7. Juli veröffentlich wird. „Operation Stahlross“ kann auf den Schwierigkeitsstufen „Normal“ und „Entdeckung“ gespielt werden. Der Entdeckungsmodus, der öffentliches Matchmaking ermöglicht, wird zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt.

Basierend auf den wichtigsten Erkenntnissen aus dem ersten 8-SpielerInnen-Raid von The Division 2, Operation Dunkle Stunden, gilt Operation Stahlross als die ultimative Herausforderung für die AgentInnen. Mit neuen Rätseln und Mechaniken wird sichergestellt, dass Teamwork der Schlüssel zum Sieg sein wird. Operation Stahlross wird zum Nachdenken anregende Kämpfe gegen FeindInnen und Bosse beinhalten, bei denen AgentInnen dazu gebracht werden, zusammen mit ihren TeamkollegInnen die richtige Kampfmechanik und Strategie zu finden, um zu siegen. Der Raid wird die SpielerInnen mit exklusivem Loot belohnen, wie etwa:

Blutdurst, ein exotisches Gewehr mit zwei Läufen

Exotischer Revolver Regulus

Ausstattungsgarnitur „Gießerei-Bollwerk“

Ausstattungsgarnitur Zukunftsinitiative

Rennen zum World First kehrt zurück

Zusätzlich zum zweiten 8-SpielerInnen-Raid, kehrt auch das Rennen zum World First zurück. Das erste Team auf jeder Plattform, welches Operation Stahlross nach dem Start abschließt, wird für immer im Spiel verewigt, indem das Teambild und die Spielernamen in einem Porträt im Weißen Haus in The Division 2 für alle SpielerInnen zu sehen sein werden.

Zudem kommen auch die Twitch Drops wieder, die ZuschauerInnen von ausgewählten Partner-StreamerInnen des Raids das Erhalten von Drops ermöglichen. Die Twitch Drops werden im Zeitraum vom 30. Juni 17 Uhr bis zum 2. Juli 14 Uhr zur Verfügung stehen.