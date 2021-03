Open Country: Arcade-lastiges Jagdspiel ab 14.5.2021 erhältlich

505 Games beschert euch mit Open Country ein leicht zugängliches arcade-lastiges Jagdspiel für den PC, das ab 14.5.2021 erhältlich ist.

Was erwartet euch?

Open Country versetzt euch in die Wanderstiefel eines gewöhnlichen Unternehmensbeschäftigten, der sich nach Abwechslung von seinem drögen Stadtleben sehnt. Gewillt dem Trubel der Großstadt zu entfliehen, begegnet ihr zusammen mit eurem Hund der neuen Freiheit des Entdeckens und Überlebens nebst ungebändigten Wildtieren, und genießen die offenen Weiten ihres neuen Lebens.

Die Umgebungen in Open Country stehen euch zum Entdecken, sowie dem parallelen Lernen von Survival und Jagd-Fähigkeiten bereit, inklusive einer Third-Person Open-World, die von schöner Vegetation bis hin zu verwilderten Landstrichen reicht. Um ein “Master Outdoorsman” zu werden, könnt ihr Gary an der Snowridge Lodge oder den Park Ranger besuchen, um mehr als 30 Missionen abzuschließen, die so designt wurden, dass ihr eure neu gelernte Fähigkeiten auf die Probe stellen könnt.