Ooblets kommt im Sommer 2022 endlich für PC, Xbox und Nintendo Switch

In Ooblets spielt ihr eine Simulation, die sowohl von Farmspielen als auch von Pokémon inspiriert ist. Lest hier mehr über den Titel!

Über Ooblets

Kleine Kreaturen gegeneinander antreten lassen, Dinge anbauen und ernten – klingt alles bekannt? Die Spielmechanismen sind beileibe nicht neu, aber in Ooblets wird alles auf charmante Weise verpackt. Seit 2020 ist das Game im Early Access verfügbar, und bei Nintendos Indie World-Showcase wurde nun bekanntgegeben, dass der Titel offiziell starten wird. Im Sommer 2022 kommt das Game also auf PC, Xbox-Konsolen und auch die Nintendo Switch. Das Entwicklerstudio Glumberland wird für die Version 1.0 neue Orte, Quests und Updates mit einfließen lassen, und auch das Ende für die Kampagne hinzufügen. Es wird also spannend, wenn der Ableger endlich offiziell veröffentlicht wird. Einen Vorgeschmack liefert dieser Trailer – hier ist er für euch!