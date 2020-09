One Punch Man Staffel 2: DVD-/Blu-ray-Start am 3.12.2020

Gute Nachrichten für die Fans von Saitama und Genos – die beiden Heros feiern laut Kazé Deutschland noch dieses Jahr den One Punch Man Staffel 2 DVD-/Blu-ray-Start. Voraussichtlich ziehen die beiden am 3.12.2020 in den Kampf.

Worum geht’s?

Der stärkste Held des Universums ist bald zurück! Eigentlich begann das Superheldendasein von Saitama als Hobby. Durch das Training wurde er aber so stark, dass er jeden Gegner mit nur einem Schlag besiegen kann. Zusammen mit seinem „Lehrling“ Genos tritt er nun der Heldenvereinigung bei, die jedoch bald in Aufruhr gerät. Es wird prophezeit, dass die Erde in großer Gefahr sei und schon bald taucht auch ein gefährlicher neuer Gegner auf. Ob er wohl derjenige ist, der Saitama endlich mal mehr als nur einen Schlag abverlangt?