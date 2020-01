One Piece Pirate Warriors 4 Online Coop angekündigt (+Trailer)

Gute Nachrichten für die Fans der One Piece Pirate Warriors-Reihe – Bandai Namco enthüllte nun den One Piece Pirate Warriors 4 Online Coop-Modus. Damit könnt ihr erstmals online als vierköpfiges Team die schwierigsten Herausforderungen in Angriff nehmen.

Wie das aussieht, könnt ihr euch im neuen One Piece Pirate Warriors 4 Online Coop-Modus-Trailer anschauen – Seht selbst wie Gear 4 Ruffy und Kuzan es mit einem Pazifista aufnehmen: