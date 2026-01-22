One Battle After Another ab sofort als DVD und (4K-UHD)-Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt verpasst haben – Das Hollywood-Spektakel One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro und vielen weiteren ist ab heute auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray erhältlich.

Was erwartet euch in One Battle After Another?

Der abgehalfterte Revolutionär Bob (DiCaprio) fristet sein Dasein in einem Rausch aus Drogen und ständiger Paranoia. Eine der wenigen Konstanten in seinem Leben weit abseits der Gesellschaft ist seine temperamentvolle, unabhängige Tochter Willa (Infiniti). Als sein Erzfeind (Penn) nach 16 Jahren plötzlich wieder auftaucht und Willa verschwindet, macht sich der ehemalige Aktivist verzweifelt auf die Suche nach ihr. Vater und Tochter müssen sich dabei den Konsequenzen stellen, die aus Bobs einstigen Handlungen erwachsen sind.