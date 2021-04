OlliOlli World für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC und Switch angekündigt

Private Division und Roll7 haben heute angekündigt, dass OlliOlli World in diesem Winter in digitaler Form auf PS5, PS4, Xbox Series , Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen wird.

Was erwartet euch in OlliOlli World?

Schnappt euch erneut euer Skateboard und macht euch bereit durch eine quicklebendige Welt zu skaten, unterwegs schillernde Charaktere kennenzulernen, mystische Skatergötter zu entdecken und Gnarvana zu erreichen. Das Game entführt euch nach Radland, ein üppiges Skateboard-Paradies voller vielschichtiger Levels, die ihr erkunden könnt und in denen ihr jede Menge Gelegenheiten habt, sagenhafte Tricks zu zeigen und unfassbare Kombos zusammenzustellen.

Zeigt euer Können und erweitert das Trick-Arsenal mit den Challenges, fordert FreundInnen und SkaterInnen aus aller Welt in endlosen, prozessual generierten Levels heraus, und nutzt das einzigartige Zip Code-System mit dem ihr mühelos Level teilen könnt.

Wie das Ganze aussieht und worauf ihr euch freuen könnt, erfahrt ihr im folgenden Trailer: