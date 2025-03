„Oldtimer Woodstock“ vom 16.-18.5.2025 im Vital Camp Bayerbach

Vom 16. bis 18. Mai 2025 verwandelt sich das Vital CAMP Bayerbach unter dem Motto Oldtimer Woodstock zu einem Hotspot für Oldtimer-, Musik- und Festivalfans. Unter dem Motto „Oldtimer Woodstock“ erwartet die Besucher:innen ein großartiges Open-Air-Fest. Schirmherr der Veranstaltung ist Stefan Mross. Er wird live vor Ort sein und das Publikum mit Bühnenauftritten begeistern.

Der Freitagabend startet mit einem absoluten Highlight: Die österreichische Cover-Band „Die Draufgänger“ sorgt mit ihren Party-Hits wie „Cordula Grün“ und „I am from Austria“ für beste Stimmung und läutet das Festivalwochenende gebührend ein. Am Samstag geht es mit den legendären „Schürzenjägern“ weiter, deren Kult-Hits das Vital CAMP in eine mitreißende Partyzone verwandeln.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der historischen Fahrzeuge. Ab 9 Uhr treffen sich Oldtimer-Fans aus der Region zum 2. Oldtimer-Treffen des Bauern- und Bürgervereins Bayerbach-Asbach. Dabei werden nicht nur beeindruckende alte Traktoren und Motorräder präsentiert, sondern auch historische Camper. Der Tag findet seinen Höhepunkt in einer großen Rundfahrt durch die umliegende Region.

Das Wochenende verspricht nicht nur erstklassige Musik und eine einzigartige Atmosphäre, sondern auch jede Menge historische Schätze auf Rädern. Wer selbst einen historischen Camper besitzt, hat zudem die Möglichkeit, kostenlos an der Oldtimer-Ausstellung teilzunehmen, indem er sich bei den Organisatoren Michael Lindinger oder Erwin Winklhofer anmeldet.

Die Tickets für das Festival sind ab sofort erhältlich: Der Eintritt für den Freitag kostet 25 Euro, für den Samstag ebenfalls 25 Euro, und das Kombiticket für beide Tage gibt es zum Sonderpreis von 45 Euro. Das Oldtimer Woodstock im Vital CAMP Bayerbach wird zweifellos ein unvergessliches Wochenende für alle Musik- und Oldtimer-Fans – Vollgas für drei Tage Festivalspaß.