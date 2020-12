Oldschool-Fantasy RPG Crystal Ortha ab sofort im PSN erhältlich

Gute Nachrichten für die Fans von Fantasy-RPGs im Stile der guten alten SNES-Zeit – Ab sofort ist im PSN Crystal Ortha für 14,99 Euro erhältlich. Hier die Infos zum Spiel in aller Kürze:

Das Schicksal der Kristalljäger liegt bis zum Ende eurer Suche in euren Händen

In der Taverne der Stadt lebt eine uralte Legende weiter, und bis heute sind ihr Kristalljäger auf der Spur. Begebt euch mit vier Verbündeten auf die Suche nach der sagenumwobenen Kristall-Hauptader – die Zukunft liegt in euren Händen!

Löst Rätsel in den Verliesen und führe interessante Gespräche mit Menschen aus aller Welt. Auch bei den Schlachten mit den Bossen erhaltet ihr in Gesprächen vielleicht den einen oder anderen taktischen Hinweis. Fülle im Verlauf des Spiels eure Fähigkeiten-Slots mit verschiedenen Fertigkeiten, die ihr in den strategischen, rundenbasierten Kämpfen einsetzen könnt. Findet Erze, um Waffen zu fertigen und sucht in verschiedensten Objekten nach Items, die euch beim Abenteuer unterstützen.

Crystal Orhta Launch Trailer