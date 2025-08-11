Offiziell: Support für Forza Motorsport und Forza Horizon 5 bleibt aufrecht

In einem Beitrag in den sozialen Medien wollen die Entwicklerteams klarstellen, dass die Unterstützung für Forza Motorsport und Forza Horizon 5 nicht endet.

Support für Forza Motorsport und Horizon 5

Weiters sagten die Entwickler, dass sie „die Unterstützung [ihrer] unglaublichen Community zu schätzen wissen. Wir wollten den Spielern versichern, dass Turn 10 und Playground Games weiterhin Forza Motorsport und Forza Horizon 5 unterstützen werden“, sagten sie. Das Team verlinkte dann auf einen Beitrag, in dem es um die Zukunft von Forza Motorsport geht. Zu diesen Updates gehören zeitnah kommende vorgestellte Touren, neue Autos, die durch Herausforderungen verdient wurden, und neue vorgestellte Rivalen. Das neue Update ist für den 4. September geplant. Während die anhaltende Unterstützung der aktuellen Unterstützung eine gute Nachricht für die Spieler ist, wurde in der Erklärung nicht erwähnt, etwas über die Zukunft der Forza Motorsport-Serie.

Und wenn wir nach den aktuellsten Neuigkeiten gehen dürfen, bei denen nicht nur ein Titel offiziell die Unterstützung zugesprochen bekommen hat, Monate, bevor die Spiele dann eingestampft wurden, versteht man das Bauchweh und die Aufregung bei den Fans. Nach den jüngsten Entlassungen von Microsoft bei Xbox im Juli wurden die Turn 10 Studios hart getroffen. Berichten zufolge wurden bis zu 50 % des Teams losgelassen und in ein Support-Studio für die Forza Horizon-Serie umgewandelt, wobei ein Spiel in deren Hauptserie abgesagt wurde. Forza Horizon 6 befindet sich derzeit in der Entwicklung. Playground Games, die Entwickler der Forza Horizon-Serie, arbeiten auch am Neustart des wieder mal nach hinten verschobenen Fable. Zumindest ist so eine Verschiebung ein gutes Zeichen, nämlich, dass man den Teams noch ein wenig mehr Zeit gibt. Wir werden es sehen!