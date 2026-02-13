Österreichs wahre Leidenschaft: Warum Wintersport mehr als nur Skifahren ist und wie ihr jetzt Gutes tun könnt!

Die Ergebnisse zeigen jedoch auch eine spannende Kluft bei den Pisten-Kenntnissen der Österreicher:innen. Während sich 12 % als echte Profis auf jeder Abfahrt wohlfühlen, standen 12 % der Befragten noch nie auf Skiern oder einem Snowboard. Ein Viertel beherrscht immerhin die Basics. Besonders interessant für alle Wellness-Fans: Ein Tag am Berg macht 39 % der Befragten glücklicher als ein entspanntes Wellness-Wochenende – bei der Gen Z sind es sogar fast die Hälfte.

Damit der Zugang zu diesem Lebensgefühl für alle möglich bleibt, setzt sich P&G gemeinsam mit der zweifachen Olympiasiegerin Anna Gasser für mehr Chancengleichheit ein. Da 41 % der Österreicher:innen noch nie einen professionellen Kurs besucht haben, ist die Förderung des Nachwuchses entscheidend. Ihr könnt diese Initiative nun ganz einfach unterstützen und dabei helfen, Wintersportkurse für Kinder und Jugendliche zu finanzieren.

Im Rahmen der Aktion „#HöchstleistungJedenTag“ dürft ihr aktiv werden: Beim Kauf von P&G-Marken wie Ariel, Gillette, Oral-B oder Pampers bei BIPA fließt bis zum 18. Februar 2026 ein Teil des Erlöses direkt in einen Spendentopf für die Chill Foundation. So tragt ihr dazu bei, dass engagierte Sportler:innen weiterhin als wichtige Vorbilder fungieren können und der Skinachwuchs die Unterstützung erhält, die er benötigt.

Ihr könnt also bei eurem nächsten Einkauf direkt einen Beitrag leisten und die verbindende Kraft des Sports stärken. Gemeinsam sorgt ihr dafür, dass der Winter in Österreich auch in Zukunft ein Erlebnis für alle bleibt.