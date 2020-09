Österreichischer Le Jeune Ahmed Kinostart am 18.9.2020

Der Filmverleih Stadtkino Wien bringt mit Le Jeune Ahmed einen packendes Porträt rund um den jungen Ahmed am 18.9.2020 in die heimischen Kinos. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Packendes Porträt des 13-jährigen Ahmeds, eines guten und gewissenhaften Schülers, der sich unter dem Einfluss eines Mentors innert kurzer Zeit zum religiösen Fundamentalisten wandelt. Angestiftet von dessen Verschwörungstheorien begeht Ahmed an seiner Lehrerin eine Gewalttat und landet im Gefängnis. Sein verstocktes Verhalten isoliert ihn zunehmend von seinen Nächsten. Überfordert von den Konsequenzen seiner Handlungen und den Herausforderungen der Adoleszenz, sucht Ahmed verzweifelt einen Ausweg aus seiner vertrackten Situation.

Erneut erzielen die Dardenne Brüder mit ebenso sparsamen wie präzisen Mitteln grosse Wirkung. Mit dem emphatischen, wertungsfreien Interesse, das zum Markenzeichen ihrer Filme geworden ist, richten sie den Fokus ganz auf ihre junge Hauptfigur, der sie Verantwortungsbewusstsein und Entwicklungsfähigkeit zugestehen.