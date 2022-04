Österreichischer Doctor Strange in the Multiverse of Madness Kinostart am 5.4.2022

Die Vorfreude steigt – selten gab es mehr Spekulationen und die MCU Community zählt mit Hochspannung die Tage, bis die atemberaubende Reise in das grenzenlose Multiversum mit dem österreichischen Doctor Strange in the Multiverse of Madness beginnt. Am 5. Mai dieses Jahres ist es soweit und wir freuen uns über das Comeback des mächtigen Zauberers.