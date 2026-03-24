Österreichische Speed-Puzzle-Meisterschaft geht in die zweite Runde

Am 1. und 2. Mai verwandelt sich das Franz-Fürst-Freizeitzentrum in Wiener Neudorf wieder in ein Mekka für Geduldsspiele. Nach dem Erfolg der Premiere im Vorjahr lädt der Puzzleverein Österreich gemeinsam mit Ravensburger zur zweiten nationalen Meisterschaft im Speed Puzzeln ein. Da der Andrang im letzten Jahr enorm war, haben die Organisator:innen die Kapazitäten für den Einzel- und Paarbewerb kurzerhand verdoppelt. Ihr könnt euch also auf ein Event mit rund 600 Teilnehmer:innen freuen, die in drei verschiedenen Kategorien um die Bestzeiten kämpfen.

Spannung pur bei den Finalrunden

Der Wettbewerb startet am Freitag mit den Vorrunden, bevor am Samstag die großen Finale steigen. Die Aufgabe klingt simpel, erfordert aber höchste Konzentration: Ihr müsst ein noch geheimes 500-Teile-Motiv von Ravensburger so schnell wie möglich zusammensetzen. Wer im Team antritt, muss sich sogar an ein 1.000-Teile-Puzzle wagen. Ziel ist es, die beeindruckende Marke der Staatsmeisterin Verena Klauser zu knacken, die im Vorjahr lediglich 47 Minuten und 5 Sekunden benötigte. Damit liegt die österreichische Spitze nur noch wenige Minuten hinter der aktuellen Weltbestzeit zurück.

Mitmachprogramm für alle Gäste

Auch wenn ihr nicht am Hauptwettbewerb teilnehmt, lohnt sich ein Besuch in Wiener Neudorf. Ihr dürft euch auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen, bei dem ihr selbst aktiv werden könnt. Probiert euch beim Puzzle-Schach aus oder stellt euer Geschick bei der Speed Puzzle Challenge unter Beweis. Während der Teambewerb bereits ausgebucht ist, sind für den Einzel- und Paarbewerb derzeit noch Plätze verfügbar. Wenn ihr dabei sein wollt, solltet ihr euch rasch über die Website des Puzzlevereins anmelden.

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