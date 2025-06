Österreich-Premiere: Europas größte Family-Experience „Luftballonwelten“ erobert Wien!

Luftballonwelten, Europas größte Family-Experience aus über 500.000 Ballons handgefertigt, feiert diesen Sommer ihre lang ersehnte Österreich-Premiere in Wien – mit völlig neuen Motiven, die exklusiv für Österreich gestaltet wurden. Ab dem 27. Juni 2025 öffnet die farbenfrohe Erlebniswelt ihre Tore in der brandneuen STAGE DREI, Lilienthalgasse 6, 1030 Wien – direkt beim Hauptbahnhof und dem Arsenal gelegen. Mehr dazu erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Auf rund 3.000 m² erwartet die Besucher:innen eine gigantische, interaktive Fantasiewelt, erschaffen aus über 500.000 bunten, natürlichen und vollständig kompostierbaren Luftballons. Mehr als 100 internationale Luftballon-Skulpturen Künstler:innen aus 4 Kontinenten haben mit beeindruckender Detailverliebtheit fantastische Erlebnisräume geschaffen – bis zu acht Meter hoch. Natur, Tiere und weltberühmte Sehenswürdigkeiten werden dabei auf faszinierende Weise völlig neu interpretiert.

Art Director und Luftballon-Skulpturen-Designer Guido Verhoef aus den Niederlanden – einer der international renommiertesten Balloon-Artists – beschreibt das Erlebnis so:

„In unserer „Balloon Sculpture Art Experience“, die zu 95% aus Luft besteht, wird es möglich, die ganze weite Welt an einem Tag in der eigenen Fantasie zu bereisen. Eine unglaubliche und interessante Erfahrung, in der Abenteuer, Spaß und Luftballonkunst mit bildenden Aspekten wie Natur, Kultur und Kreativität zusammenspielen.“