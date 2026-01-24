Österreich-Premiere: Der erste Hisense Wärmepumpen-Waschtrockner mit 4×Energieklasse A

Waschtrockner standen lange für maximalen Komfort, aber oft auch für einen hohen Energieverbrauch. Mit dem neuen Serie 5i Hisense Wärmepumpen-Waschtrockner gehört dieses Image endgültig der Vergangenheit an. Dieses innovative Gerät setzt völlig neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und erreicht die Energieklasse A beim Waschen, beim Trocknen sowie bei der Geräuschentwicklung – eine echte Premiere im Segment der Waschtrockner.

Energieeffizienz ohne Kompromisse

Ihr dürft euch auf ein echtes 4A-Produkt freuen. Der Hisense Waschtrockner erzielt Bestwerte in der Energieklasse A beim Waschen, beim Trocknen, im kombinierten Zyklus sowie bei der Geräuschentwicklung und Schleuderwirkung. Damit verabschiedet sich das Gerät vom Ruf des Stromfressers und wird zum Vorreiter für nachhaltige Haushalte. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass moderne Wärmepumpentechnologie die Wärme in einem geschlossenen Kreislauf nutzt und so den Energiebedarf drastisch reduziert. Gleichzeitig dürft ihr eine besonders schonende Trocknung bei niedrigen Temperaturen erwarten – leise, textilpflegend und ressourcensparend.

Intelligente Technik für euren Alltag

Mit einer Waschkapazität von bis zu 12 kg und einer Trocknung von bis zu 8 kg vereint dieser Waschtrockner zwei leistungsstarke Geräte in einem. Ihr könnt die AI Super Wash & Dry-Technologie nutzen, die mithilfe von 13 Sensoren automatisch Gewicht, Verschmutzungsgrad und Wasserhärte analysiert. So dürft ihr euch über präzise angepasste Vorgänge freuen, die optimale Ergebnisse bei minimalem Verbrauch liefern.

Wenn es im Alltag schnell gehen muss, könnt ihr auf das 49-Minuten-Programm zurückgreifen: Damit wascht und trocknet ihr 1 kg Wäsche in weniger als einer Stunde. Ergänzend dürft ihr spezielle Pflegefunktionen wie 35 °C Gentle Dry, Knitter- und Auffrischungsprogramme sowie Hygiene-Dampf nutzen, der bis zu 99,99 % der Bakterien entfernt.

Komfort und Markenstärke

Auch beim Bedienkomfort setzt Hisense auf zeitgemäße Lösungen für alle Nutzer:innen. Ein großes Touch-Display, App-Anbindung, automatische Waschmitteldosierung sowie eine extragroße Trommel sorgen für eine einfache Handhabung. Andreas Kuzmits, Geschäftsführer von Hisense Gorenje Austria, betont, dass die aktuellen Marktanteile von 19,1 Prozent nach Verkaufswert und 30,2 Prozent nach Stückzahl die führende Position im österreichischen Segment bestätigen. Dies zeigt, dass die Produkte genau den Bedürfnissen der Konsument:innen entsprechen.

Die Highlights für eure Wäschepflege im Überblick