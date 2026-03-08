Österreich-Premiere: Das Leica Leitzphone zieht in Wien ein

In der Leica Galerie Wien wurde am diese Woche ein besonderes Kapitel der mobilen Fotografie aufgeschlagen. Xiaomi Österreich und Leica präsentierten im Rahmen eines exklusiven Launch-Events das neue Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Damit erreicht die strategische Zusammenarbeit beider Marken einen neuen Höhepunkt auf dem heimischen Markt.

Präzision trifft auf moderne Technologie

Das Leitzphone ist mehr als eine technische Spielerei; es ist das Ergebnis einer tiefgreifenden Kooperation, die darauf abzielt, die optische Exzellenz von Leica mit der technologischen Innovationskraft von Xiaomi zu verschmelzen. Ihr könnt euch auf ein Gerät freuen, das die ikonische Bildästhetik klassischer Kameras direkt in die Hosentasche bringt.

Laut Florian Lindebner, Director Marketing & PR bei Xiaomi Österreich, war der Anspruch bei der Entwicklung klar: Die charakteristische Präzision und Bildsprache von Leica sollte ohne Abstriche bei der Performance in ein Smartphone übersetzt werden. Auch Alexander Sedlak, Managing Director der Leica Camera Austria, betont, dass mit diesem Partner neue Maßstäbe für Fotograf:innen im digitalen Zeitalter gesetzt werden.

Design und Funktionen für Fotografie-Begeisterte

Technologisch basiert das Device auf dem Xiaomi 17 Ultra, wurde jedoch gezielt veredelt. Das Gerät richtet sich an alle Nutzer:innen, die Fotografie als Ausdruck von Stil und kreativer Freiheit verstehen. Ihr dürft folgende Besonderheiten erwarten:

Exklusive Leica-Software-Features und spezielle Farbprofile für den unverkennbaren Look.

Ein markanter Master-Zoom-Ring, der haptisch an klassische Objektive erinnert.

Hochwertige Verarbeitung im ikonischen Leica-Design.

Verfügbarkeit in Österreich

Wenn ihr die Verbindung aus Tradition und High-Tech selbst erleben wollt, müsst ihr nicht lange warten. Das Leica Leitzphone ist ab sofort direkt im Leica Store sowie online auf mi.com erhältlich. Ab dem 13. März findet ihr das Flaggschiff zudem im Sortiment von Magenta.