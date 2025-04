Oehlbach New Game HDMI 2.1b-Kabel im Test: Die erste Wahl fürs Gaming

Das Oehlbach New Game Ultra High Speed HDMI-Kabel ist ohne Zweifel ein hochwertiges Produkt, das in puncto Verarbeitung, Materialqualität und Performance überzeugt. Die Kombination aus erstklassiger Signalübertragung, robuster Konstruktion und ansprechendem Design macht es zu einer überzeugenden Wahl für anspruchsvolle Gaming-Setups. Besonders hervorzuheben sind die dreifache Abschirmung, die hochwertige Stoffummantelung und die zuverlässige Leistung auch bei längeren Strecken oder in Umgebungen mit elektromagnetischen Störquellen. In der Praxis überzeugt das Kabel auf ganzer Linie: Die Bildqualität bleibt auch bei anspruchsvollen 4K-HDR-Inhalten bei 120 Hz stabil, die Verarbeitungsqualität verspricht Langlebigkeit, und selbst in komplexen Setups mit mehreren elektronischen Geräten bleibt die Signalübertragung störungsfrei. Und der absolute Bonus-Punkt ist natürlich die Farbgebung der Kabel, die für ein gewisses Maß an Zen sorgt.

Falls ihr mal hinter das TV-Gerät wegen einer neuen Konsole wie etwa der Nintendo Switch 2 müsst, habt ihr hier gleich den absoluten Überblick, welches Kabel zu welchem Zuspielgerät gehört. Gibt es auch Nachteile? Mit einem Kauf bekommt ihr ein Produkt, das nicht nur als Provisorium funktioniert, sondern auch langfristig zuverlässig bleibt. Nicht zu vergessen ist auch die Zukunftssicherheit – das Kabel ist für kommende Standards wie 8K@60Hz gerüstet und muss nicht bei jedem Hardware-Upgrade ersetzt werden. Die Kosten schrecken mich persönlich auch nicht, denn ein Zwei-Meter-Kabel um 29,99 Euro ist echt verkraftbar. Drei Meter um 34,99 Euro sind ebenfalls total im Rahmen, also stellt sich die Frage eher: Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Unter dem Strich ist das New Game HDMI 2.1b-Kabel ein Premium-Produkt, das seinen gefühlt geringen Preis durch Qualität, Performance und Langlebigkeit mehr als nur wert ist – und mit seinem Design auch optisch ganz schön was hermacht.