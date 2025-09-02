ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick eröffnet neue Fußballanlage „Dilly Arena“ im Dilly Resort

Die Familie Dilly, Gastgeber des traditionsreichen Dilly – Das Nationalpark Resort, lud heute gemeinsam mit prominenten Gästen zur feierlichen Eröffnung der neu gestalteten Fußballanlage „Dilly Arena“ sowie des neuen Fitnesshauses.

Im Beisein von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, Aufsichtsratsvorsitzendem Dr. Josef Pröll und Mag. Stefan Sandberger (Raiffeisenlandesbank OÖ) und Familie Dilly ( Horst, Christoph und Jürgen Dilly) wurde das rote Band offiziell durchschnitten und die Anlage ihrer Bestimmung übergeben.

Die neue „Dilly Arena“ umfasst topmoderne Trainingsplätze direkt am Resort sowie ein Fitnesshaus mit hochwertigem Fitnessstudio, Physioräumlichkeiten und einem Kit-Raum. Damit bietet das Dilly Resort nicht nur Spitzenmannschaften wie dem ÖFB ideale Trainingsbedingungen, sondern setzt auch neue Maßstäbe für sportliche Gäste aus aller Welt.