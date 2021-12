Oddworld Souldstorm Enhanced Edition ab sofort für Xbox-Konsolen erhältlich

Microids und Oddworld Inhabitants veröffentlichten nun die Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition für Xbox-Series- und Xbox One-Konsolen. Die neuen Inhalte der Enhanced Edition stehen Besitzer:innen des Spiels für PS4 und PS5 ebenfalls als kostenloser Download zur Verfügung.

Die Enhanced Edition enthält verbesserte Gameplay-Mechaniken und Motion Codes, Verbesserungen der Audiobalance, sieben zusätzliche Monate Feinschliff, verbesserte Slig- und Follower-KI (intelligenter und reaktionsschneller) sowie alle zuvor veröffentlichten Updates und brandneue Inhalte.

Was sind die brandneuen Inhalte der Enhanced Edition?

Die Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition bringt einen separaten Herausforderungsmodus ins Spiel, der über das Hauptmenü zugänglich ist, sobald das Hauptspiel beendet wurde.

Xbox-Spieler:innen erhalten mit der neuen Edition einen Spielmodus namens Vykkers Labs, der vom klassischen 2.5D-Gameplay vorangegangener Oddworld-Teile inspiriert wurde und mit 10 kurzen, rätselhaften Levels aufwartet. Je schneller die Levels durchlaufen werden, und je weniger Ingame-Tode Spieler:innen verursachen, desto höher landen sie in der Rangliste. Für alle, die sich nicht mehr erinnern: Vykkers Labs ist ein großes, fliegendes Labor, in dem pharmazeutische Tests an Tieren durchgeführt werden und das von den sadistischen Vykkers geleitet wird.

Spieler:innen der PS-Versionen können den Spielmodus Toby’s Escape erleben. Wie Vykkers Lab ist auch Toby’s Escape eine Hommage an die klassischen Oddworld-Spiele mit 10 kurzen Levels, die es zu meistern gilt. Wer Oddworld: Soulstorm gespielt hat, wird Toby bereits aus dem Zug kennen. Aber wie ist Toby aus den Rupture Farms entkommen und zum Zugführer geworden? Toby’s Escape wird die Antwort liefern!