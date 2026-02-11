Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea (Apple Arcade) angekündigt

Cornfox & Bros. kündigt die Fortsetzung des Action-Rollenspiels Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea für Apple Arcade an.

Über Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea

Der neue Titel erscheint am 5. März 2026 für iPhone, iPad, Mac und Apple TV. Worum geht’s im Spiel? Die letzte schwimmende Insel des Himmelsreichs ist gerade im Schattenmeer gelandet und läutet eine neue Ära der Erkundung ein! Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea beginnt tausend Jahre nach den Ereignissen von Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm. In dieser neuen Ära navigierst du durch das tückische Schattenmeer, begleitet von Em, dem berüchtigten Technopiraten und ihrer rauen Crew von Warlock’s Revenge. Mit Hilfe vertrauter Gesichter, wie Blackhat of the Uncharted Seas, musst du dich den Bedrohungen stellen, die unter den Wellen des Schattenmeeres schlummern, den mysteriösen Verlorenen Gott aufdecken und eine Zukunft für die Menschen in Roter Stadt aufbauen.

Neu in der Oceanhorn-Saga? Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea ist ein komplettes und befriedigendes Erlebnis. Dank einer in sich geschlossenen Geschichte, einem fein abgestimmten Kampfsystem und einer brandneuen Traversal-Mechanik werden wir uns laut Hersteller Cornfox & Bros. wie zu Hause fühlen und die Magie dieses nächsten Kapitels zusammen mit allen anderen entdecken. Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea erweitert den Horizont von Abenteuerspielen mit atemberaubender visueller Wiedergabetreue, einer Erzählung voller Wendungen und zufriedenstellendem Action-RPG-Gameplay. Das Schicksal der Welt von Gaia hängt von uns ab! Einen Trailer gibt es ebenfalls dazu, und hier ist er auch schon für euch. Habt ihr die vorhergehenden Teile gespielt?