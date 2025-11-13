Nur für Fans: KRAFTON veranstaltet Alpha-Test für Palworld Mobile

KRAFTON wird im Dezember einen geschlossenen Alpha-Test für Palworld Mobile veranstalten, teilte das Unternehmen mit. Was erwartet uns?

Mehr zu Palworld Mobile

Anmeldungen sind ab sofort bis zum 26. November über die offizielle Website des Spiels möglich. Die Natur der Sache eines Alpha-Tests ist klar: Es geht mal um ein erstes Vorgefühl für ein Game, und Palworld Mobile bietet euch ein Action-Abenteuer mit euren Freunden. Ihr wollt der oder die Erste sein, um Geschichte zu schreiben – aber worum geht’s genau? Es gibt schon Screenshots, mehr aber noch nicht.

Palworld Mobile ist eine mobile Adaption des geistigen Eigentums von Palworld, die die Welt und das Kernspiel des globalen Hits für mobile Plattformen neu interpretiert. Begebt euch auf ein neues Abenteuer mit mysteriösen Kreaturen namens Pals – erkunde weite offene Felder, überlebe raue Umgebungen, stelle Werkzeuge und Gegenstände her und kämpfe dynamisch.