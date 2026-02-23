Nuki Smart Lock Ultra Swiss-Edition nun erhältlich

Das Smart Lock Ultra Swiss ist ab sofort verfügbar. Mit diesem Modell bedient der Marktführer speziell die Anforderungen von Schweizer Haushalten, da es direkt auf Rundzylinder ausgelegt ist. Es ist nicht nur das bisher kleinste und leistungsfähigste Schloss im Sortiment, sondern setzt durch neue Technologien auch Maßstäbe bei der Geschwindigkeit.

Kompakte Technik mit bürstenlosem Motor

Im Inneren des Geräts arbeitet erstmals ein bürstenloser Motor, wie man ihn aus der Elektromobilität kennt. Das sorgt für eine deutlich höhere Effizienz und Langlebigkeit. Ihr könnt dabei zwischen drei verschiedenen Modi wählen: Der „Insane“-Modus sperrt eure Tür in weniger als 1,5 Sekunden, während der „Standard“-Modus zwei Sekunden benötigt. Falls ihr es lieber leiser mögt, dürft ihr den „Gentle“-Modus nutzen, der die Geräuschentwicklung reduziert.

Trotz der Reduzierung auf ein Drittel der ursprünglichen Größe bleibt das Design durch den bekannten LED-Ring unverkennbar. Beim Kauf müsst ihr euch nicht mehr auf eine Farbe festlegen: Die Basisringe in Schwarz und Weiß liegen bei, sodass ihr das Erscheinungsbild jederzeit an eure Tür anpassen dürft.

Einfache Installation und moderner Akkubetrieb

Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Lithium-Polymer-Akku, den ihr über einen magnetischen Anschluss direkt an der Tür laden könnt. Eine vollständige Ladung dauert etwa zwei Stunden und hält mehrere Monate. Die Montage ist simpel gehalten: Innerhalb von rund 15 Minuten lässt sich der Zylinder samt Schloss ohne Bohren installieren. Bestehende Nutzer:innen profitieren zudem von einer neuen Datenmigration, mit der ihr eure Einstellungen und Berechtigungen einfach per App auf das neue Gerät übertragen könnt.

Sicherheit und Smart-Home-Integration

Das Smart Lock Ultra Swiss unterstützt Matter-over-Thread sowie integriertes Wi-Fi. Dadurch könnt ihr das Schloss nahtlos in Systeme wie Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa einbinden. Wie gewohnt legt Nuki Wert auf Datenschutz: Ein Nutzerkonto ist für den Betrieb nicht zwingend erforderlich. Ihr dürft bis zu 200 individuelle Zutrittsberechtigungen vergeben und Funktionen wie „Auto Unlock“ nutzen, um die Tür automatisch beim Annähern zu öffnen.

Das Smart Lock Ultra Swiss inklusive Universalzylinder ist ab sofort im Nuki Shop für 349 CHF erhältlich. Das Home Set mit Keypad 2 inklusive Fingerprint-Sensor könnt ihr für 429 CHF erwerben. Ab sofort findet ihr das Produkt auch bei ausgewählten Online-Händlern.