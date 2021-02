Der März wird heiß für Feuerwehr- und Simulationsfans – mit Notruf 112 – die Feuerwehr Simulation 2 erscheint am 18. März 2021 der neue Feuerwehrsimulator von Aerosoft und Entwickler Crenetic auf PC. Der Titel ist die konsequente Weiterentwicklung des ersten Teils und bildet den Alltag der Berufsfeuerwehr in bisher nie dagewesener Tiefe und mit beeindruckender 3D-Grafik ab.

Was erwartet euch in der Simulation?

Ihr erlebt 24h-Schichten einzeln oder im Multiplayer-Modus gemeinsam mit anderen SpielerInnen in der Wache 1 der Berufsfeuerwehr in Mülheim an der Ruhr. Ihr erlebt herausfordernde und sehr facettenreiche Einsätze. Dabei konzentrieren sich die Missionen auf die Bereiche Retten, Löschen, Bergen und Schützen. So werden die Einsatzkräfte im Spiel zu allerlei Bränden (z.B. Container-, Kleinflächen-, Wohnungs- oder Dachstuhlbrände) gerufen, aber auch Verkehrsunfälle, Pumpeneinsätze, Ölspuren, Baumsäge- und weitere Einsätze stehen auf dem Plan.

Um all die Aufgaben auch ordnungsgemäß bewältigen zu können, steht euch die nötige Bandbreite an Fahrzeugen wie etwa Einsatzleitwagen, Drehleiter, Löschgruppenfahrzeuge mit sämtlichen Ausstattungsgegenständen und Werkzeugen zur Verfügung. Am Einsatzort könnt ihr dann entweder im neuen taktischen Modus sämtliche Einsatzkräfte und Gerätschaften koordinieren oder bei Bedarf die Rolle beliebiger Teammitglieder mit den jeweiligen Aufgaben übernehmen. Ein besonderes Feature ist der vertonte Funkverkehr während des Einsatzes und auch schon auf dem Weg dorthin.

Der offiziellte Notruf 112 – die Feuerwehr Simulation 2 Trailer