Noch mehr Goodies im The Witcher 3-Upgrade: Weniger doppelte NPCs

Das Upgrade der neuen Generation von The Witcher 3 entfernt wohl gleich aussehende NPCs aus den Zwischensequenzen.

Am 23. November enthüllte CD Projekt eine große Liste neuer Funktionen für das Upgrade von The Witcher 3. Als es um den neuen Trailer für den Hafen ging, entdeckten Fans mit Adleraugen auf Reddit, dass NPCs in Zwischensequenzen anscheinend geändert worden waren, so dass es keine identischen NPCs mehr gibt, die sich die gleiche Szene teilen. Als das Game 2015 zum ersten Mal auf den Markt kam, hatte das Spiel relativ wenige NPC-Charaktermodelle. Daher war es nicht so ungewöhnlich, dass identische NPCs entlang des gleichen Straßenabschnitts oder sogar in derselben Zwischensequenz schlenderten, wie man aus diesem Screenshot entnehmen kann: