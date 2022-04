No Man’s Sky bekommt 19. großes Update namens OUTLAWS

Auf der offiziellen Website zu No Man’s Sky haben Hello Games ein neues großes Update namens OUTLAWS angekündigt. Lest hier mehr!

Mehr zu OUTLAWS

Der Update-Reigen zu No Man’s Sky geht munter weiter: Mittlerweile hat das Spiel das 19. große Update seit seinem Launch erhalten. Hello Games präsentiert das erste neue Schiff seit über zwei Jahren und das große Update, das wie folgt beschrieben wird: Die Piraten des Universums stellen längst eine Bedrohung für jede interplanetare Reise dar. Seit sechs Jahren durchstreifen sie die Sternensysteme unkontrolliert, beuteten ahnungslose und gefährdete Reisende aus und durchsuchten ihre Schiffe für jede wertvolle Ladung, die sie möglicherweise besitzen. Zum größten Teil waren sie zwar eine Wanderrasse, die nur im Weltraum wirklich eine Bedrohung darstellten.

OUTLAWS repräsentiert den Moment, in dem die Piraten begonnen haben, Wurzeln zu schlagen, Raumstationen zu besetzen und das umliegende System zu kolonisieren. Von diesen permanenten Basen aus sind sie nun in ihren Schmuggeloperationen besser organisiert. Das Ausmaß der Bedrohung, die sie jetzt für euch vorsichtige Entdecker:innen darstellen, wird messbar erhöht. Sie wurden sogar gesehen, wie sie Planetenbasen und Siedlungen in organisierten und koordinierten Angriffen angriffen. Planetarische Kämpfe sind jetzt in von Piraten kontrollierten Systemen alltäglich.

Wie geht ihr damit um?

Ihr als Reisende könnt euch entscheiden, entweder ihrer Herrschaft zu erliegen und euch mit dieser rechtswidrigen Gruppe zu verbünden und an der Beute ihrer ruchlosen Aktivität teilzuhaben. Oder aber ihr könnt euch weigern, nachzugeben, indem ihr euch eher dafür entscheidet, euch dieser ständigen Bedrohung zu widersetzen und zu versuchen, ihre Operationen zu bekämpfen und damit ihren Griff auf das umliegende System zu lockern.

Ob mit fairen Mitteln oder mit weniger rühmlichen Methoden, die Belohnungen aus Piratenbörsen können äußerst lukrativ sein. Ihre Plünderung kann einen erheblichen Wert haben, ebenso wie ihr ikonisches Raumschiff, das Solarschiff. Solarschiffe sind eine neue High-Tech-Raumschiffklasse mit einer vollständigen und vielfältigen Palette von prozedural generierten Variationen. Diese vielseitigen und effizienten Schiffe kommen mit ihren ganz eigenen einzigartigen Technologien.

Ein großes Update

Um dieser bedrohlichen Piratenbedrohung effektiv gerecht zu werden, solltet ihr alles, was euch zur Verfügung steht, in Anspruch nehmen. Das umfasst auch die völlig neue Fähigkeit, andere in euer eigenes Geschwader zu rekrutieren, um euch auf eurer Reise zu begleiten. Diese Flügelmänner erscheinen während des Weltraumkampfes automatisch an eurem Standort und können jederzeit dazu beschworen werden, in Formation zu fliegen.

Darüber hinaus wurden Weltraumschlachten mit einer vollständigen Überarbeitung der Zerstörungseffekte für Schiffe, Asteroiden, Frachter und Raumfracht, was das Abschießen von Schiffen befriedigender denn je macht. Dies sind nur einige der Leckereien, die ab sofort auf Lager sind, wenn das OUTLAWS-Update von euch installiert und gestartet wird. Spielt ihr nach wie vor No Man’s Sky? Da hat sich jedenfalls schon einiges stark verändert, nicht nur seit seinem Launch!