NIS America kündigt Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook fürs Frühjahr 2023 an

Wo sind die Foodies unter den Gamer:innen? NIS America enthüllte im Rahmen des NIS America Showcases 2022 mit Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook einen schmackhaften Spielemix. Seht selbst:

Worum geht`s im Spiel?

Schnürt den Rucksack und lockert den Gürtel, bevor ihr euch in dieses Dungeon-Survival-Abenteuer stürzt. Das Spiel würzt die klassische SRPG-Formel mit einer köstlich spaßigen, auf Kochen basierenden Mechanik. Erstellt dafür einen detaillierten Charakter für eure Gruppe, sammelt Ressourcen, Zutaten und Gegenstände während eurer Erkundung und bekämpft Monster in taktischen Kämpfen. Anschließend könnt ihr euch am Lagerfeuer zurücklehnen und mit den gesammelten Zutaten Mahlzeiten zubereiten, die euch den nötigen Vorsprung für die nächste Dungeon-Erkundung verschaffen.

Release

Das Spiel soll im Frühjahr 2023 für PS4, PS5 und Switch erscheinen.