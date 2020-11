Nioh-Remastered als PS5-Collection angekündigt

Publisher Sony und Entwickler Team Ninja haben soeben sowohl für Nioh, als auch für dessen Nachfolger Nioh 2, eine Remastered-Version angekündigt. Das Action-Rollenspiel kommt Anfang 2021, genauer gesagt am 05. Februar 21, exklusiv für die Playstation 5 auf den Markt.

Das wird vor allem eingefleischte Soulslike-Spieler freuen, die sich nach dem erfolgreichen Durchspielen des PS5-Launchtitels Demon’s Souls sicherlich gleich auf das nächste herausfordernde Game auf der Next-Gen stürzen wollen. Das war für die beiden Samurai-Abenteuer bis vor wenigen Augenblicken ja nicht möglich.

Bereits seit längerer Zeit war klar, dass beide aktuellen Nioh-Teile (die zu ihrer Zeit ja für die PS4 heraus kamen) so nicht auf der neuen Konsolengeneration spielbar sein werden. Nun wissen wir auch warum. Team Ninja legt beide Games noch einmal in Form einer Remastered-Version auf. Was auch immer das dann im Detail auch heißen mag.

Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass beide Spiele technische Verbesserungen und die bekannten kompletten DLC-Erweiterungen beinhalten werden. Wir halten euch diesbezüglich definitiv auch weiterhin auf dem Laufenden.