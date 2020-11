Nioh 2 PC-Release als Complete Collection am 5.2.2021

Gute Nachrichten für alle, die auf ein Nioh 2 PC-Release warten – am 5. Februar 2021 erscheint Nioh 2 endlich für PC über Steam als Complete Edition.

Die Nioh 2 – The Complete Edition beinhaltet das Hauptspiel, sowie die drei Erweiterungen („Der Schüler des Tengu“, „Dunkelheit in der Hauptstadt“ und der erst kürzlich angekündigte DLC „Der erste Samurai“) und ist außerdem voll für PC optimiert. Das in einer Fantasy-Version der japanischen Sengoku-Zeit angesiedelte Masocore-Spiel wartet mit knallharten Kämpfen gegen historische Figuren und unmenschliche Yokai sowie zahlreichen Fähigkeiten, Waffen und Modifizierungsmöglichkeiten auf Fans gnadenloser Action-Games. Auf PC bietet Nioh 2 – The Complete Edition messerscharfen 4K Ultra-HD-Support, Ultra-Widescreen-Kompatibilität, HDR- und 144Hz-Monitor-Support, superflüssige, stabile 120 FPS auf darauf ausgelegten Systemen sowie die Möglichkeit, entweder mit Maus und Tastatur oder Gamepad zu spielen.