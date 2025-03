Nintendo und Lego kündigen das Lego Mario Kart Mario & Standard Kart Set an

Vor der offiziellen Ankündigung von Lego ist online ein Angebot für ein neues Lego Mario Kart-Set für Erwachsene erschienen.

Über das Lego Mario Kart Mario & Standard Kart Set

Das Set, das aus 1.972 Teilen besteht, heißt Lego Mario Kart: Mario & Standard Kart und ist aufgrund der Komplexität des Baus mit 18+ bewertet. Dieses neue Set wurde auf einer offiziell zertifizierten australischen Lego Store-Website entdeckt, wo es derzeit bei 249,99 AU$ (158 $ / 122 £) preist. Laut Auflistung hat das Set ein Veröffentlichungsdatum am 15. Mai 2025.

Laut der offiziellen Beschreibung auf der Store-Seite „bezeint sich das Set über eine baubare Mario-Figur mit einem posierbaren Kopf und Armen, die hinter dem Steuer des kultigsten Mario-Kart-Fahrzeugs von allen sitzt“. Es kommt auch mit einem Ständer, der es uns ermöglicht, das Kart in einem dynamischen Winkel zu platzieren, was den Eindruck vermittelt, dass es in eine Kurve abbiegt.