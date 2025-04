Nintendo Switch: Originalkonsole wird nach wie vor unterstützt, selbst nach Switch 2-Launch

Nintendo-Chef Doug Bowser hat wiederholt, dass die Nintendo Switch auch nach der Veröffentlichung des Nintendo Switch 2 unterstützt wird.

Es geht weiter mit der Switch!

Die Nintendo Switch 2 wird am 5. Juni veröffentlicht. Letzte Woche veranstaltete Nintendo eine Veranstaltung in New York City, bei der die versammelte Presse die Möglichkeit hatte, das Spiel zu spielen und mit Nintendo-Vertretern zu sprechen. Die Washington Post fragte Nintendo of America-Präsident Bowser nach den Plänen des Unternehmens für den Nintendo Switch nach der Veröffentlichung der Nachfolgekonsole. „Was ich sagen würde, ist, dass wir die Verbraucher weiterhin beobachten werden und wie sie sich auf verschiedenen Ebenen auf die Plattform einlassen und eintreten, um zu versuchen, wirklich zu verstehen, wie die Zukunft aussehen könnte“, sagte Bowser. „Hier ist der andere Punkt. Wir haben eine Installationsbasis [für den Switch] von über 150 Millionen Einheiten. Wir werden wahrscheinlich mehr am 8. Mai bekannt geben, wenn wir unser nächstes Quartalsergebnis liefern. Wir wollen diese Spieler engagiert halten. Vermutlich sind nicht alle bereit, gleich zur Switch 2 zu wechseln.“

Und schließlich will man ja den Titel der meistverkauften Konsole aller Zeiten erringen! Pokemon Legends Z-A und Metroid Prime 4: Beyond werden beide auf der ursprünglichen Nintendo Switch veröffentlicht. Das wurde so ursprünglich angekündigt und selbstverständlich auch eingehalten. Beide Spiele werden jedoch die Nintendo Switch 2-Upgrade-Editionen erhalten, wie letzte Woche angekündigt. „Hoffentlich wird es mit der Zeit und mit den richtigen Spielen überzeugend für sie sein, auf Nintendo Switch 2 zu kommen“, sagte Bowser. „Wir wissen, dass es eine Gruppe von Verbrauchern gibt, die am ersten Tag absolut bereit sein werden, auf die neue Plattform zu kommen.“ Die Nintendo Switch 2-Editionen von Spielen werden Verbesserungen wie bessere Grafik oder exklusive Funktionen enthalten. Switch 2 Edition-Spiele sind unabhängig von der Standard-Switch 2-Abwärtskompatibilität und müssen entweder separat erworben oder für Besitzer von Switch 1-Versionen als Upgrade gekauft bzw. installiert werden.