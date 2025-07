Nintendo Switch 2 Welcome Tour zeigt: Sie kann mehr als alle anderen!

Die Nintendo Switch 2 Welcome Tour passt die Auflösung basierend auf dem angeschlossenen Fernseher an.

Was heißt das für die Switch 2?

Während einer aktuellen Folge des DF Direct-Podcasts von Digital Foundry teilte Crewmitglied Oliver Mackenzie neue Erkenntnisse darüber, wie die Nintendo Switch 2 in zukünftigen Titeln mit Dynamic Resolution Scaling (DRS) umgehen kann, und enthüllte, dass sich das Rendering-Verhalten des Systems basierend auf der Auflösung des angeschlossenen Displays ändern kann. Dieses Verhalten wurde in der Tech-Demo von Nintendo Switch 2 Welcome Tour beobachtet. Laut Mackenzie passt das Game seine interne Rendering-Auflösung an die Auflösung des Ausgabedisplays an. Wenn das System beispielsweise mit einem 4K-Display (2160p) verbunden ist, wird das Spiel intern mit 720p gerendert und auf 4K hochskaliert. Wenn das Display jedoch auf 1080p eingestellt ist, wird dieselbe Demo vor der Skalierung nur mit 360p gerendert.

In ähnlicher Weise senkt das Spiel bei der Verbindung mit einem 720p-Display seine interne Auflösung auf 240p. Dies zeigt, dass die Software und möglicherweise das Betriebssystem der Nintendo Switch 2 über eine Logik verfügt, um die Auflösung des angeschlossenen Displays zu erkennen und die Rendering-Auflösung entsprechend anzupassen. Im Gegensatz zu den meisten Konsolen, die dazu neigen, die Rendering-Auflösung auf der Grundlage von Leistungsprofilen und nicht auf der Anzeigeausgabe zu verwenden, deutet dieses Verhalten auf Nintendos neuer Konsole Überlegungen auf Systemebene hin, die möglicherweise auf die Energieeffizienz ausgerichtet sind. Das Rendern mit einer niedrigeren Auflösung reduziert die GPU-Arbeitsbelastung und gibt Ressourcen frei, die zur Verbesserung von Aspekten wie etwa eine höhere Bildrate verwendet werden können. Clever!