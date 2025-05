Nintendo Switch 2: VRR-Modus nur im Handheld-Modus möglich

Trotz der Ankündigung der Funktion hat Nintendo bestätigt, dass Switch 2 zum Launch keine variable Bildwiederholfrequenz (VRR) im Dock unterstützt.

Kein VRR fürs Switch 2-Dock

VRR, in den Worten von Nintendo, hilft uns dabei, uns in Spielen nahtlos zu bewegen, „indem Frame-Sprünge und Flimmern verhindert werden“. Nach der vollständigen Enthüllung der Switch 2 im April hatten Nintendos offizielle Websites die VRR-Unterstützung für die Konsole sowohl im Handheld- als auch im gedockten Modus beworben. Einige Wochen später wurde jedoch festgestellt, dass Verweise auf VRR in Bezug auf angedocktes Spiel stillschweigend entfernt worden waren. Jetzt, über einen Monat später, hat Nintendo endlich klargestellt, dass Switch 2 VRR nur im Handheld-Modus unterstützen wird – aber nicht auf dem Fernseher.

Ein Sprecher sagte: „Nintendo Switch 2 unterstützt VRR nur im Handheld-Modus. Die falschen Informationen wurden ursprünglich auf der Nintendo Switch 2-Website veröffentlicht, und wir entschuldigen uns für den Fehler.“ Auf die Frage, ob die VRR-Unterstützung für den gedockten Modus später über ein Firmware-Update hinzugefügt werden könnte, sagte Nintendo: „Wir haben zu diesem Thema nichts zu verkünden.“ Die Switch 2 soll am 5. Juni auf den Markt kommen. Kürzlich hat Nintendo die kostenlosen Switch 2-Updates für zwölf seiner bestehenden Switch-Spiele zum Start detailliert beschrieben, darunter etwa Super Mario Odyssey, Pokémon Scarlet & Violet und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.