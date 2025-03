Nintendo Switch 2: Natürlich kompatibel mit Zubehör – und den amiibo

Neue Details über den Nintendo Switch 2 wurden in einer FCC-Anmeldung enthüllt, einschließlich der Frage, ob sie mit den amiibo-Figuren kompatibel sein wird.

Über die amiibo

Es gab eine Zeit, in der Nintendo sehr auf das amiibo-Spielzeug stand, bei denen es sich um Plastikfiguren mit NFC-Chips handelte, die mit Spielen verbunden waren. Die Super Smash Bros.-Serie war mit Abstand die am meisten unterstützte, wobei jeder Kämpfer seine eigene Figur bekam, was in der Veröffentlichung von Ultimates Sora im Jahr 2024 gipfelte. Nintendo hat sich im Laufe der Jahre davon eher zurückgezogen, aber es scheint, dass sie in der Switch 2-Ära immer noch aktuell sein werden. Eine neue FCC-Einreichung hat gezeigt, dass der rechte Joy-Con des Switch 2 einen NFC-Reader haben wird, der ihn mit dem amiibo-Figuren kompatibel macht.

Der Hauptgrund, warum die amiibo-Funktionalität erhalten bleibt, könnte natürlich sein, dass die Konsole mit „fast der gesamten Switch-Bibliothek“ abwärtskompatibel ist. Viele dieser Spiele hatten Inhalte als Bonus, wenn ihr amiibo eingesetzt habt, so dass es Sinn macht, dass Nintendo sie behalten möchte. Es ist auch möglich, dass Nintendo sie weiterhin für die größeren Titel produzieren möchte. Während nicht alle Nintendo-Spiele von First-Party solche amiibo erhielten, haben einige, wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sehr wohl welche bekommen. Die Chancen stehen gut, dass das Schicksal der amiibo während der Nintendo Direct im April 2025 bekannt gegeben wird. Welche habt ihr so gesammelt?