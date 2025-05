Nintendo Switch 2 macht das Teilen von Screenshots und Videos endlich einfacher

Die Nintendo Switch 2 wird eine lang gewünschte Funktion in Bezug auf Bildschirm- und Videoaufnahmen unterstützen. Willkommen im Jahr 2025!

Teilen auf Switch 2

Laut Dataminer OatmealDome fügt ein Update für die mobile Nintendo Switch-App einen Bildschirm hinzu, der Informationen zu einer neuen Upload-Funktion gibt. Diese neue Funktion ermöglicht es Switch 2-Nutzer*innen, alle Screenshots oder Videoclips auszuwählen, die sie auf der Konsole aufgenommen haben, und sie in die mobile App hochzuladen. Dies ermöglicht es allen, die App zu laden, die Aufnahmen zu finden und sie in ihrer Galerie zu speichern, um sie in sozialen Medien oder für andere Zwecke zu teilen. So wie bei der PS5 und einer Xbox Series-Konsole auch!

Die App erwähnt Berichten zufolge auch eine automatische Upload-Funktion, bei der alle Screenshots oder Videoaufnahmen auf Switch 2 automatisch an die mobile App gesendet werden, ohne wir das manuell tun müssen. Laut App können bis zu 100 Screenshots und Videos hochgeladen und bis zu 30 Tage gespeichert werden, danach werden sie vermutlich wieder aus der App entfernt, wenn wir sie bis dahin nicht in der persönlichen Galerie oder Fotos-App abgespeichert haben. Wenn jemand versuchen sollte, mehr als 100 Dateien hochzuladen, werden dann einfach die ältesten Dateien überschrieben.