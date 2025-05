Nintendo Switch 2: Kann auch reguläre Mäuse dank USB-C unterstützen

Nintendo Switch 2 unterstützt auch die ganz normale USB-Maussteuerung ohne Joy-Con 2-Controller, dies zeigt ein Entwickler eines Spiels im Video.

Mäuse auf der Konsole?!

Koei Tecmo hat ein Video gepostet, das Gameplay-Aufnahmen der Switch 2-Version des Strategiespiels Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition zeigt. In dem Video demonstrierte Produzent Michi Ryu das Spiel in Aktion, indem er die Maussteuerung der rechten Joy-Con 2 verwendete, um einen Cursor auf dem Bildschirm zu steuern. Ryu drückte die SL-Taste an der Seite eines Joy-Con 2, woraufhin eine Meldung auf dem Bildschirm anzeigte, dass sich der Controller jetzt im Mausmodus befand. Durch erneutes Drücken wechselte der Joy-Con 2 wieder in den Controller-Modus. „Die Funktionalität ist die gleiche wie in der bereits veröffentlichten Steam-Version und ermöglicht Linksklick, Rechtsklick und Radoperationen“, erklärte er und zeigte, dass das Bewegen des Analogsticks des Joy-Con im Mausmodus die gleiche Funktionalität hat wie das Bewegen eines Scrollrads auf und ab.

Ryu erklärte, dass er zwar den rechten Joy-Con 2 für die Maussteuerung verwendet, aber auch den linken Joy-Con 2 für verschiedene Abkürzungen verwenden kann. „Für diejenigen, die sich daran gewöhnen, kann der Betrieb über diese Verknüpfungen den Spielfluss flüssiger machen“, erklärte er. Anschließend schloss er eine Standard-USB-Maus an und bestätigte, dass diese auch mit Switch 2-Hardware verwendet werden können. Wenn die Maus angeschlossen ist, zeigt eine Meldung auf dem Bildschirm an, dass die Maus verbunden ist und Vorrang vor der Maussteuerung der Joy-Con 2 hat. Ryu zeigte dann, dass es möglich war, die USB-Maus mit der rechten Hand zu verwenden, aber weiterhin die linke Joy-Con 2 mit der linken Hand zu verwenden, was bedeutet, dass alle Controller-Verknüpfungen auch bei Verwendung einer Standardmaus weiterhin verfügbar sind.